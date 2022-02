Festival di Sanremo 2022 | bagno di folla per Mahmood e Blanco | ecco cosa è successo dopo la vittoria

(Di domenica 6 febbraio 2022)sono i vincitori assoluti della 72esima edizionedidiretto e condotto da Amadeus e non è mancato per loro ildisubitoil trionfo con Brividi. Ad attenderli nell’albergo del soggiorno a, nelle ore successive alladel, c’era una gran moltitudine di fan accorsi per poter incontrare dal vivo il giovane duo. I vincitori della kermesse hanno così potuto celebrare il loro trionfo sanremese con i sostenitori. In sede di conferenza stampa, inoltre, hanno anticipato di voler rappresentare l’Italia agli imminenti Eurovision song contest.festeggiano con i fan laa ...

Advertising

LoredanaBerte : Nessun uomo 'perbene' mi ha mai chiesto scusa, nè io nè mia sorella abbiano mai vinto Sanremo in gara. Eppure quest… - GiuseppeConteIT : Anche quest'anno a dominare il Festival di Sanremo sono i giovani. L’Italia è vostra, ragazzi! Grandissimi Mahmoo… - FiorellaMannoia : Sabrina Ferilli ha vinto il settantaduesimo festival di Sanremo. ??#sabrinaferilli #sanremo22 - Ary1797 : RT @VanityFairIt: Nel nostro video, i 10 abiti che hanno sfilato quest'anno sul palco dell'Ariston e che hanno la chance di entrare nella s… - MarroneEmma : RT @VanityFairIt: Nel nostro video, i 10 abiti che hanno sfilato quest'anno sul palco dell'Ariston e che hanno la chance di entrare nella s… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Sanremo

Blanco ha trionfato alla settantaduesima edizione deldicon il brano Brividi in coppia con Mahmood. Il giovanissimo artista è tra i nomi più amati della scena discografica italiana grazie a singoli in grado di scalare le classificheDal palco del 72esimodicon Sei tu alle sale cinematografiche. F abrizio Moro debutta alla regia con Ghiaccio , diretto insieme a Alessio De Leonardis. Il film - scritto dagli stessi registi - arriva nei ...Ha accompagnato Mahmood e Blanco al pianoforte durante una delle serate del Festival di Sanremo ed è salito con loro sul palco dopo l'annuncio della vittoria, per condividere la gioia di questo ...Amadeus, che pare correre per la quarta edizione, si è rivelato senza troppo clamore ed eccessi di protagonismi, il sapiente e misurato traghettatore verso un’altra età del Festival ... in eventi ...