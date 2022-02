Ex Milan – De Jong: “Noi siamo il Milan! Che emozione” | News (Di domenica 6 febbraio 2022) Nigel De Jong, ex calciatore rossonero, ha espresso tutta la sua felicità sui social per la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter Leggi su pianetamilan (Di domenica 6 febbraio 2022) Nigel De, ex calciatore rossonero, ha espresso tutta la sua felicità sui social per la vittoria delnel derby contro l'Inter

PianetaMilan : Ex @acmilan – #DeJong: “Noi siamo il @acmilan ! Che emozione” | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : De Jong esulta per la vittoria del derby: 'Che emozione, noi siamo il Milan': Nigel De Jong, ex calciatore del Mila… - notizie_milan : Derby rossonero, De Jong esulta: “Che emozione, noi siamo il Milan!” - MilanPress_it : @NDJ_Official festeggia la vittoria nel #derby ???? - Andry__FCIM : Brozovic al Barcellona Kessie all’ Inter De Jong alla Juve Pobega al Milan Finirà così. -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Jong Juventus, possibile scambio di mercato fra De Ligt e De Jong ... ovvero Paul Pogba con il Manchester United e Franck Kessié con il Milan. Un altro nome seguito per il centrocampo è giocatore del Barcellona Frankie De Jong . Si è parlato molto del classe 1997 come ...

Jorginho, Scamacca e Botman: ecco gli obiettivi delle big per giugno Così come il Milan sta braccando l'olandese del Lilla da settimane. Di questi tempi è facile andare ... allora, verrebbe naturale congegnare uno scambio con De Jong. Ma questo è un filone ancora tutto ...

Ex Milan – De Jong: “Noi siamo il Milan! Che emozione” | News Pianeta Milan De Jong esulta per la vittoria del derby: "Che emozione, noi siamo il Milan" Nigel De Jong, ex calciatore del Milan, ha pubblicato un tweet sul proprio profilo ufficiale dopo la vittoria dei rossoneri nel derby contro l'Inter. L'ex centrocampista olandese ha ...

