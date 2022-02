Empoli fa pari a Bologna 0-0 Non basta l’esordio di Cacace

(Di domenica 6 febbraio 2022) - Non, all', il debutto del nazionale neozelandese Liberatoper vincere a. Dove finisce 0-0:edsi tengono alla larga dalla zona retrocessione. Gara piacevole e piena di emozioni che consegna un punto per parte a due squadre che non si sono risparmiate in nessun momento L'articolo proviene da Firenze Post.

La squadra allenata da Magera sale a quota 28 punti in classifica, sempre in prima posizione (Empoli seconda a sette lunghezze di distanza). Pareggio esterno contro l'Empoli per 1-1 degli Under 17 ...BOLOGNA – Non basta, all'Empoli, il debutto del nazionale neozelandese Liberato Cacace per vincere a Bologna. Dove finisce 0-0: Bologna ed Empoli si tengono alla larga dalla zona retrocessione. Gara ...