Elisabetta | la regina dei record | sul trono da 70 anni Oggi è il giorno delle celebrazioni

(Di domenica 6 febbraio 2022) È apparsa in splendida forma la, 95, che ha partecipato ad un ricevimento nella Sandringham House di Norfolk, primaper il Giubileo di platino previste perinfatti è diventail 6 febbraio 1952,della morte improvvisa del padre, re Giorgio VI. Laha fatto anche ridere gli ospiti quando, di fronte ad una torta per celebrare i suoi 70di regno, ha detto «credo che sia sufficiente che io metta il coltello dentro, poi qualcun altro potrà fare il resto», secondo quanto riporta il Daily Mail. Domani la, che ha 95, diventerà il primo sovrano ...

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #6febbraio 1952 Elisabetta II diventa Regina d'Inghilterra. Viene incoronata a soli 26 anni.… - andreapurgatori : Intanto… ELISABETTA, REGINA NEI GUAI. Mercoledì 9 febbraio, 21:15 #Atlantide #La7 con @BarbaraGSerra @AntoBoralevi… - Corriere : Elisabetta II: «A Camilla il titolo di Regina quando Carlo sarà Re» - pupettagre : 6 febbraio. Omaggio alla regina Elisabetta per il giubileo di platino dei suoi 70 anni di regno #TheQueen… - 2015tiziana : RT @comites_londra: La Regina Elisabetta II celebra oggi 70 anni di Regno. Qualche giorno fa il presidente Sergio Mattarella ha giurato in… -

La, 95 anni, l'ha incoronata nel traguardo storico del Giubileo di platino , i suoi 'primi' settant'anni di regno . In un messaggio alla nazione la 'cara Lilibet' ha benedetto Camilla,...Si tratta inoltre del primo anniversario per lasenza il consorte duca di Edimburgo, marito diper 73 anni scomparso l'anno ...Nel messaggio con cui oggi celebra i suoi 70 anni di regno, la Regina Elisabetta II ha espresso il desiderio che Camilla Parker-Bowles sia considerata la Regina consorte quando il figlio Carlo ...Londra, 6 febbraio 2022 - La regina Elisabetta, 95 anni, l'ha incoronata nel traguardo storico del Giubileo di platino, i suoi 'primi' settant'anni di regno. In un messaggio alla nazione la 'cara ...