Derby Inter-Milan 1-2: Giroud la ribalta, lotta scudetto riaperta / News (Di domenica 6 febbraio 2022) Il Milan porta a casa un Derby di vitale importanza per continuare a sognare lo scudetto. Inter momentaneamente a -1, la lotta si riapre Leggi su pianetamilan (Di domenica 6 febbraio 2022) Ilporta a casa undi vitale importanza per continuare a sognare lomomentaneamente a -1, lasi riapre

Advertising

iomatrix23 : Oggi è @Inter - @acmilan Qual è il primo ricordo che ti viene in mente quando pensi al #deebydellamadonnina ? ????… - cmdotcom : Gioca meglio e si esalta con la pressione, il derby sarà dell'#Inter. E il #Milan rischia il ritorno della #Juve… - AntoVitiello : ??? #Giroud fa impazzire l'Inter con una doppietta in tre minuti. Il #Milan vince il derby e riapre la corsa al prim… - Fabiano63334135 : @AnfetaMilan L'Inter ha semplicemente perso il derby perché nel secondo tempo non ha fatto nulla per andare a chiud… - napolista : Libero: l’#Inter si è sentita “arrivata”. Ha peccato di superbia e ha perso di presunzione Sentendosi superiore,… -