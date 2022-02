Centomila pesci morti, macabro spettacolo nell’Atlantico francese (e Parigi apre un’inchiesta) (Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb – Ben Centomila pesci morti galleggiano al largo della costa occidentale della Francia, un “tappeto” descritto così dall’Ansa. Centomila pesci “a tappeto” in 3.000 metri quadri L’allarme è ambientale e i Centomila pesci “a tappeto” hanno messo in allarme lo stesso governo di Parigi, che ha ordinato un’inchiesta per quella che è stata chiamata la “strage del Golfo di Biscaglia”. Più che una strage – visto che i Centomila pesci probabilmente non avevano destino diverso delle tavole – diremmo noi un problema di ordine marittimo, oltre a uno spettacolo piuttosto macabro, visto che dalle immagini fino a oggi pubblicate ciò che si “ammira” è una enorme chiazza ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb – Bengalleggiano al largo della costa occidentale della Francia, un “tappeto” descritto così dall’Ansa.“a tappeto” in 3.000 metri quadri L’allarme è ambientale e i“a tappeto” hanno messo in allarme lo stesso governo di, che ha ordinatoper quella che è stata chiamata la “strage del Golfo di Biscaglia”. Più che una strage – visto che iprobabilmente non avevano destino diverso delle tavole – diremmo noi un problema di ordine marittimo, oltre a unopiuttosto, visto che dalle immagini fino a oggi pubblicate ciò che si “ammira” è una enorme chiazza ...

