Cagliari, Cragno: «Vincere a Bergamo non è da tutti, così ci salviamo» (Di domenica 6 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del portiere rossoblu Il portiere del Cagliari Alessio Cragno ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro l’Atalanta. PRESTAZIONE – «Partita importantissima per noi, venire qui e Vincere non è da tutti, non solo per l’atteggiamento ma proprio per il risultato. Abbiamo lottato su ogni pallone, per noi è una vittoria fondamentale, sopratutto per la classifica». NUOVO Cagliari – «Devo dire la verità da quando siamo tornati dalla sosta invernale c’è un altro spirito e un’altra cattiveria. Non solo sul campo, ma anche durante la settimana. Quando sei un po’ in difficoltà però hai questo spirito vai a sopperire a tutte le mancanze che magari ci possono essere». FUTURO – «Il nostro obiettivo è tirarci fuori il prima possibile. Il fatto che da diverse partite ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del portiere rossoblu Il portiere delAlessioha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro l’Atalanta. PRESTAZIONE – «Partita importantissima per noi, venire qui enon è da, non solo per l’atteggiamento ma proprio per il risultato. Abbiamo lottato su ogni pallone, per noi è una vittoria fondamentale, sopratutto per la classifica». NUOVO– «Devo dire la verità da quando siamo tornati dalla sosta invernale c’è un altro spirito e un’altra cattiveria. Non solo sul campo, ma anche durante la settimana. Quando sei un po’ in difficoltà però hai questo spirito vai a sopperire a tutte le mancanze che magari ci possono essere». FUTURO – «Il nostro obiettivo è tirarci fuori il prima possibile. Il fatto che da diverse partite ...

