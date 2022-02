Ascolti tv sabato 5 febbraio | Sanremo 2022 | Matrimonio a Parigi | La truffa dei Logan

(Di domenica 6 febbraio 2022)tv: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,? Su Rai 1 è andata in onda la finale del Festival di. Su Rai 2 la serie FBI. Su Rai 3 Ladei. Su Rete 4 007 Il mondo non basta. Su Canale 5 il film. Su Italia 1 Il viaggio di Arlo. Ma chi ha totalizzato i maggioritv? Di seguito tutti i dati.tv 5, prima serata I dati Auditel e lo share dei ...

Advertising

zazoomblog : Ascolti tv sabato 5 febbraio 2022: ultima serata Festival di Sanremo Matrimonio a Parigi Il viaggio di Arlo dati Au… - CorriereCitta : #Ascoltitv sabato 5 febbraio 2022: finale #FestivaldiSanremo2022, Matrimonio a Parigi, Il viaggio di Arlo, dati Aud… - infoitcultura : Ascolti tv ieri sabato 5 febbraio 2022: share di Sanremo, Matrimonio a Parigi-Dati Auditel - infoitcultura : Ascolti TV sabato 5 febbraio 2022: Sanremo Quinta Serata - LadyTuileries : RT @Dievell4: Ora voglio Amadeus urlare vippponiiii grazie agli ascolti boom ci prolungano e la finale si sposta a sabato prossimo #Sanremo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti sabato

Nella finale di5 febbraio, invece, Sabrina Ferilli non ha solo citato José, ma lo ha ...nostre pagelle a cantanti e ospiti della 72esima edizione I nostri voti ai look della finale Gli: ...... quella della finale?Sanremo 2022: ecco i dati di ascolto, auditel e share ultima serata 5 febbraio L'ultima serata del Festival di Sanremo 2022 è andata in onda ieri5 febbraio. E' ...Ultima serata ieri per il Festival di Sanremo 2022, che ha chiuso un’edizione da ascolti record, la terza consecutiva condotta da Amadeus. Ma qual è la storia auditel del sabato sera della kermesse?Festival di Sanremo 2022, ultima puntata: ascolti e dati auditel della finale Qui di seguito gli ascolti tv e i dati auditel del 5 febbraio per quanto riguarda l’ultima puntata del Festival di Sanremo ...