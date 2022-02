Animali | Ravello cambia passo | approvato il regolamento per la loro tutela

Leggi su anteprima24

(Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – C’è la mano del consigliere Raffaele Scala nell’approvazione, il 3 febbraio in sede di assise, delper ladegli. Il piccolo ma rinomato Comune della Costa d’Amalfi si pone così all’avanguardia, in provincia di Salerno ed in Campania, nella regolamentazione del rapporto tra uomo e animale. L’approvazione non era scontata (ultimo punto all’Ordine del Giorno) e fatto non solo simbolico. Aè ancora forte l’eco della protesta e dell’indignazione per i bocconi avvelenati che hanno ucciso alcuni gatti e per un diverso utilizzo degli asini in una concezione finalmente lontana dallo sfruttamento ‘da soma’. La notizia dell’approvazione del, in breve tempo, si è diffusa negli ambienti ...