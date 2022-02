Angelo Radici su Forbes: “Al Pora sciavo da bambino, così ho rilanciato il comprensorio” (Di domenica 6 febbraio 2022) Vi proponiamo qui di seguito l’intervista che l’imprenditore bergamasco Angelo Radici ha rilasciato a Forbes, la nota rivista di economia, sul rilancio del principale comprensorio sciistico della Valle Seriana. In fase pre-Covid l’economia del turismo invernale valeva più di 10 miliardi di euro fra diretto, indotto e filiera. Ma la pandemia ha infierito pesantemente su questo settore tra l’altro messo a dura prova dai cambiamenti climatici. La stagione invernale è sempre più breve, nevica tardi e ad alta quota. E proprio in queste settimane contrassegnate dalle Olimpiadi invernali, si riflette sulle difficoltà nell’organizzare eventi di tale portata nei prossimi anni, almeno in Europa. In aiuto del Monte Pora I più colpiti sono comunque i comprensori piccoli e senza blasoni, eppure vitali per ... Leggi su bergamonews (Di domenica 6 febbraio 2022) Vi proponiamo qui di seguito l’intervista che l’imprenditore bergamascoha rilasciato a, la nota rivista di economia, sul rilancio del principalesciistico della Valle Seriana. In fase pre-Covid l’economia del turismo invernale valeva più di 10 miliardi di euro fra diretto, indotto e filiera. Ma la pandemia ha infierito pesantemente su questo settore tra l’altro messo a dura prova dai cambiamenti climatici. La stagione invernale è sempre più breve, nevica tardi e ad alta quota. E proprio in queste settimane contrassegnate dalle Olimpiadi invernali, si riflette sulle difficoltà nell’organizzare eventi di tale portata nei prossimi anni, almeno in Europa. In aiuto del MonteI più colpiti sono comunque i comprensori piccoli e senza blasoni, eppure vitali per ...

