Ultime Notizie Roma del 05-02-2022 ore 20:10 (Di sabato 5 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l'informazione dalla redazione lo strappo di Luigi Di Maio dopo giorni di tensioni accuse fai 5 Stelle il ministro degli Esteri prende l'iniziativa E scrive al presidente Giuseppe Conte al garante Beppe Grillo una lunga lettera per le sue dimissioni dal comitato di garanzia del Movimento anche per ribadire la necessità di ascoltare le tante voci esistenti e magari prima e sono state giornate intense scrive Di Maio penso che all'interno di una forza politica sia fondamentale erogare confrontarsi ascoltare tutte le voci di ministro degli Esteri primo capo politico del MoVimento 5 Stelle ribadisce tutte le anime anche Chi la pensa in maniera diversa di non avere spazio la possibilità di esprimere le proprie prima io sotto le ritenzioni dell'ultima settimana che l'hanno contrapposto a con te ...

