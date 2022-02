(Di domenica 6 febbraio 2022) Una delle superstar più amate in WWE è sicuramente statoSteve Austin che nella sua carriera ha regalato delle faide e dei match memorabili come ad esempio quelli contro l’eterno rivale The Rock e molti altri ancora. Austin ha detto in numerose occasioni che probabilmente potrebbe lottare ancora un match se gli venisse chiesto, ma non vede la necessità di andare lì, fare tutto l’allenamento richiesto e poi prendersi in giro con la sensazione di cosa significhi competere ancora su un ring della WWE. Un Dream match Durante una sessione di Q&A sul profilo ufficiale Tik Tok della WWE, aè stata posta la domanda su chi gliin un match e il Texas Rattlesnake senza pensarci su due volte ha subito risposto in maniera secca, ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Stone Cold: 'Mi piacerebbe affrontare Brock Lesnar' - - alpalfa : RT @La_Porta_Magica: STONE COLD MENTAL - Jeff Stone - La_Porta_Magica : STONE COLD MENTAL - Jeff Stone - BeBeReal6 : @SueGiffordmn Bannon’s a stone cold nazi criminal! - gCAN9k : @st34lthr4dio @_GRADIS_ Stone cold tigrito ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Stone Cold

Zona Wrestling

Vengono mostrati altri grandi atleti come, Steve Austin , The Rock , Brock Lesnar , Undertaker e molti altri. Sono presenti anche piccoli momenti di combattimenti tra ciascuno dei ...Nel video è possibile vedere Rey Mysterio, star di questa nuova edizione, ma ancheSteve Austin, The Rock, Brock Lesnar, The Undertaker, Sasha Banks e Rhea Ripley. WWE 2K22 è proposto in ...Intervistata da Stone Cold Steve Austin nel suo Broken Skull Sessions, disponibile per gli abbonati sul WWE Network, Becky Lynch è tornata a parlare della sua amicizia con Charlotte Flair e il resto ...Tajiri, in una puntata di SmackDown! nel 2001, lottò contro l’allora WWF Champion Stone Cold Steve Austin con in palio il titolo. Zack Ryder, in una puntata di Monday Night RAW nel 2010, ebbe ...