(Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 4 feb. - (Adnkronos) - "Voglio lanciare un appello agli amministratori: il valore aggiunto dei piccoli comuni, chemantenere la propria identità, è quello di associarsi,, fare massa critica, per potersi dare tutti gli...

Advertising

telodogratis : Sindaco Turano Lodigiano: ‘Le piccole comunità devono unirsi’ - TV7Benevento : Sindaco Turano Lodigiano: 'Le piccole comunità devono unirsi' - - lifestyleblogit : Sindaco Turano Lodigiano: 'Le piccole comunità devono unirsi' - -

Ultime Notizie dalla rete : Sindaco Turano

Adnkronos

Come spiega Emiliano Lottaroli,diLodigiano, 'Solisca è un progetto nato tra il Comune die Sorgenia. Oggi vede la luce, dando origine alla prima comunità energetica ...Così Emiliano Lottaroli ,diLodigiano, oggi in occasione dell'inaugurazione della comunità energetica rinnovabile.Così Emiliano Lottaroli, sindaco di Turano Lodigiano, oggi in occasione dell'inaugurazione della comunità energetica rinnovabile.Come spiega Emiliano Lottaroli, sindaco di Turano Lodigiano, "Solisca è un progetto nato tra il Comune di Turano e Sorgenia. Oggi vede la luce, dando origine alla prima comunità energetica rinnovabile ...