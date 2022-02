Sci di fondo | Pechino 2022 La maledizione dello skiathlon maschile ha già colpito anche Simen Hegstad Krüger!

(Di sabato 5 febbraio 2022) La seconda garasci didisarà lo. La prova si disputerà domenica 6 febbraio, giorno in cui sarà assegnato il V titolo olimpico. Il format, concepito al principio del XXI secolo, è stato incluso nel programma a Cinque cerchi da Torino 2006. Inizialmente chiamato “doppio inseguimento”, si è sempre disputato sulla distanza dei 30 km (i primi 15 in tecnica classica, seguiti da altri 15 a skating). Sino a oggi sono quattro i fondisti capaci di laurearsi campioni olimpici, indice di come nessuno sia ancora stato in grado di ripetersi. Il quartetto d’oro è composto dal russo Evgeny Dementiev (Torino 2006), dallo svedese Marcus Hellner (Vancouver ...

Advertising

MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Fondo - OPA CUP Planica: Nicole Monsorno quarta nella Sprint Senior in Tecnica Liber - infoitsport : Sci di fondo, Caterina Ganz: 'La gara più brutta della stagione'. Martina Di Centa: 'Esperienza fantastica' - infoitsport : VIDEO Sci di fondo, il successo di Johaug: prima gioia olimpica personale per la norvegese - Fabrizi09542386 : RT @YourAbruzzo: Spazi infiniti e macchie boschive caratterizzano gli altipiani del @parcoabruzzo, dove praticare sci di fondo o lunghe cia… - marchess88 : Sono ufficialmente aperte le #olimpiadiinvernali di #Pechino2022 da #XiJinping e da oggi cominciano le gare dallo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo

FISI FVG

Nellodifemminile, skiathlon 15 km, il primo oro dei Giochi cinese va alla norvegese Therese Johaug davanti alla russa Natalia Nepryaeva, argento, e alla austriaca Teresa Stadlober. Dietro ...L'Alpenarena di Villach e Planica in Slovenia sarebbero i luoghi dove svolgere le gare nordiche (di, salto e combinata). Klagenfurt e Villach ospiterebbero gli sport del ghiaccio. Certo, ...La prima medaglia d’oro delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 nello sci di fondo (nel dettaglio, nello skiathlon) è stata vinta dalla norvegese Therese Johaug; argento per Natalia Nepryaeva e ...Non c’è stata gloria per l’Italia nello skiathlon femminile che ha consentito a Therese Johaug di mettersi al collo il primo oro dei Giochi olimpici di Pechino. Le azzurre in gara hanno infatti ...