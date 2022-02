Sanremo 2022, ecco la classifica della quarta serata del Festival (Di sabato 5 febbraio 2022) Mahmood e Blanco ancora in testa, seguiti da Gianni Morandi, che conquista il primo posto per la miglior cover in coppia con Jovanotti e scalza Elisa, che scende al terzo gradino del podio. Ma tutto è ancora in gioco. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di sabato 5 febbraio 2022) Mahmood e Blanco ancora in testa, seguiti da Gianni Morandi, che conquista il primo posto per la miglior cover in coppia con Jovanotti e scalza Elisa, che scende al terzo gradino del podio. Ma tutto è ancora in gioco. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - an12frnc : RT @Sanremo__2022: +++DA STASERA COMINCEREMO A DARE LE NOSTRE 'BUONANOTTE' CON PEZZI DI CANZONI DEL FESTIVAL DI SANREMO 2022 E PARTIREMO DA… - milleuniversi : RT @lastgiuli: pensavo che il bugo gate, piero pelù con la borsetta e sesso ibuprofene fossero iconici ma non avevo ancora visto l'edizione… -