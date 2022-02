Roma, con una pistola minaccia i tassisti: ‘Sono un criminale, non pago le corse’ (Di sabato 5 febbraio 2022) Rapinava i tassisti, al termine delle corse effettuate sul tragitto compreso tra i quartieri del Quarticciolo e dell’Alessandrino, sempre con lo stesso modus operandi. Saliva a bordo dell’auto, poi una volta raggiunta la destinazione, minacciava i conducenti e mostrava loro un braccialetto elettronico che aveva alla caviglia. Come se volessi intimorirli e spaventarli ancora di più, dicendo loro di essere un criminale agli arresti domiciliari. Un vero e proprio incubo per i tassisti, ma fortunatamente i i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste, dopo approfondite indaginia su delega della Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, nei confronti di un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 5 febbraio 2022) Rapinava i, al termine delle corse effettuate sul tragitto compreso tra i quartieri del Quarticciolo e dell’Alessandrino, sempre con lo stesso modus operandi. Saliva a bordo dell’auto, poi una volta raggiunta la destinazione,va i conducenti e mostrava loro un braccialetto elettronico che aveva alla caviglia. Come se volessi intimorirli e spaventarli ancora di più, dicendo loro di essere unagli arresti domiciliari. Un vero e proprio incubo per i, ma fortunatamente i i Carabinieri della StazioneTor Tre Teste, dopo approfondite indaginia su delega della Procura della Repubblica di, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di, nei confronti di un ...

Advertising

CarloCalenda : La politica verrà commissariata finché gli italiani continueranno a votare persone che non sono in grado di governa… - gualtierieurope : Auguri di cuore, Presidente #Mattarella. #Roma e l’Italia sono con Lei. - capuanogio : ?? Domani i tifosi della #Roma presenti all'Olimpico faranno vivere a #Zaniolo una giornata da re di Roma, con cori… - wordsandmore1 : #5febbraio oltre #Sanremo2022 #radiokisskiss #ilfestivaldelfestival #Grignani #Emma #DrusillaFoer #Jovanotti #Elisa… - v3rd3acqua : RT @PupiaTv: Paragone - Con Povia, Marco Mori e tanti altri in piazza a Roma sabato 5 febbraio (04.02.22) -