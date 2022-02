Pechino 2022, Dorothea Wierer: “Vorrei un bel risultato, magari arriva qualche sorpresa” (Di sabato 5 febbraio 2022) A volte la determinazione e la voglia, soprattutto in uno sport di costanza e precisione come il biathlon, possono giocare brutti scherzi e fare la differenza in negativo per gli atleti; di fatto, è quello che è successo a Dorothea Wierer in occasione degli scorsi Giochi Olimpici a Pyeongchang. L’intervista rilasciata dalla biatleta al Corriere della Sera ne è una conferma, o confessione, a seconda di come si vogliano intendere le dichiarazioni di Wierer, pronta a non commettere gli stessi errori di quattro anni fa in queste Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. In Corea ci sono stati problemi accidentali, esterni (metereologici) e personali, interni (psicologici); si sa, l’esperienza insegna, ed è il caso di Dorothea Wierer: “Ero partita troppo carica per Pyeongchang ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) A volte la determinazione e la voglia, soprattutto in uno sport di costanza e precisione come il biathlon, possono giocare brutti scherzi e fare la differenza in negativo per gli atleti; di fatto, è quello che è successo ain occasione degli scorsi Giochi Olimpici a Pyeongchang. L’intervista rilasciata dalla biatleta al Corriere della Sera ne è una conferma, o confessione, a seconda di come si vogliano intendere le dichiarazioni di, pronta a non commettere gli stessi errori di quattro anni fa in queste Olimpiadi Invernali di. In Corea ci sono stati problemi accidentali, esterni (metereologici) e personali, interni (psicologici); si sa, l’esperienza insegna, ed è il caso di: “Ero partita troppo carica per Pyeongchang ...

