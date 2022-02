Omicron, la mutazione colpisce maggiormente i bambini. Negli Usa rappresentano il 15% del totale dei ricoveri (Di sabato 5 febbraio 2022) Più bambini ricoverati perché la variante Omicron di Sars Cov 2, altamente trasmissibile, ha trovato nella popolazione più giovane (e in alcuni casi senza ancora la protezione del vaccino) un serbatoio. Al momento la mutazione, rilevata per la prima volta in Sudafrica e Botswana, non ha provocato casi di malattia severa. A segnalare l’incremento di ricoveri anche la rivista Nature. Ma nelle ultime settimane in tutti i paesi sono stati i medici a evidenziare l’aumento. La Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) tramite la rete dei suoi ospedali sentinella indicava che dal 28 dicembre al 3 gennaio erano aumentati dell’86% i pazienti sotto i 18 anni ricoverati per Covid, rispetto al totale dei pazienti pediatrici dei sette giorni precedenti. Anche l’Associazione degli ospedali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Piùricoverati perché la variantedi Sars Cov 2, altamente trasmissibile, ha trovato nella popolazione più giovane (e in alcuni casi senza ancora la protezione del vaccino) un serbatoio. Al momento la, rilevata per la prima volta in Sudafrica e Botswana, non ha provocato casi di malattia severa. A segnalare l’incremento dianche la rivista Nature. Ma nelle ultime settimane in tutti i paesi sono stati i medici a evidenziare l’aumento. La Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) tramite la rete dei suoi ospedali sentinella indicava che dal 28 dicembre al 3 gennaio erano aumentati dell’86% i pazienti sotto i 18 anni ricoverati per Covid, rispetto aldei pazienti pediatrici dei sette giorni precedenti. Anche l’Associazione degli ospedali ...

