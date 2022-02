Olimpiadi Pechino Day 2 | Diretta Gare Domenica 6 Febbraio Discovery+ e Rai2

Leggi su digital-news

(Di domenica 6 febbraio 2022) La prima gioia olimpica per l'Italia è arrivata (su), grazie al fantastico argento di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri di pattinaggio di velocità.6 gennaio andrà in scena la seconda giornata delleInvernali di2022. Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si disputeranno sette eventi che metteranno in palio i rispettivi titoli a cinque cerchi: slopestyle femminile per lo...