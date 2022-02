Olimpiadi invernali 2022, quinto successo nel curling per l’Italia (Di sabato 5 febbraio 2022) Sono cinque su cinque per l’Italia del curling alle Olimpiadi invernali 2022. Una tabella di marcia serrata e vittoriosa che ha portato gli azzurri a sconfiggere tutte le rivali fin qui incontrate sul terreno ghiacciato di Pechino. I nostri atleti hanno sconfitto anche l’Australia con un perentorio 7-3 . Ora testa alla sfida contro la Gran Bretagna alle 13.05: in caso di successo le porte di una storica semifinale sarebbero spalancate. La sfida ai campioni de mondo sarà complicata, ma estremamente emozionante. Olimpiadi invernali 2022, la carica del duo Costantini-Mosaner Ecco le dichiarazioni di Stefania Constantini e Amos Mosaner all’AGI nella mixed zone del National Aquatics Centre di Pechino dove si svolgono gli incontri di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Sono cinque su cinque perdelalle. Una tabella di marcia serrata e vittoriosa che ha portato gli azzurri a sconfiggere tutte le rivali fin qui incontrate sul terreno ghiacciato di Pechino. I nostri atleti hanno sconfitto anche l’Australia con un perentorio 7-3 . Ora testa alla sfida contro la Gran Bretagna alle 13.05: in caso dile porte di una storica semifinale sarebbero spalancate. La sfida ai campioni de mondo sarà complicata, ma estremamente emozionante., la carica del duo Costantini-Mosaner Ecco le dichiarazioni di Stefania Constantini e Amos Mosaner all’AGI nella mixed zone del National Aquatics Centre di Pechino dove si svolgono gli incontri di ...

