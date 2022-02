Moguls | Pechino 2022 | Walter Wallberg firma l’impresa | battuto il fenomeno Mikael Kingsbury

Leggi su oasport

(Di sabato 5 febbraio 2022) Grande sorpresa nella prima gara di sci freestyle alle Olimpiadi Invernali diera il grandissimo favorito della vigilia, ma il canadese non è riuscito a salire sul gradino più alto del podio. La leggenda indiscussa delle gobbe, Campione Olimpico a PyeongChang 2018 e tre volte Campione del Mondo, si è dovuto inchinare al cospetto dello svedese. Il 29enne, che in carriera ha alzato al cielo la Coppa del Mondo per ben dieci volte, riesce a salire sul podio a cinque cerchi per la terza volta consecutiva (argento a Sochi 2014), ma lo smacco odierno è enorme., che in carriera non ha mai vinto una gara di Coppa del Mondo (vanta comunque dieci podi), fa festa a 21 anni in maniera inattesa. Lo ...