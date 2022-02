Manila Nazzaro si ferisce a un dito: interviene il medico al GF (Di sabato 5 febbraio 2022) Piccolo incidente per Manila Nazzaro Ore intense per Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia infatti si è infatti ferita a un dito ed è stato necessario l’intervento di un medico. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto nella casa del Grande Fratello Vip 6. Come ormai ben sappiamo da mesi proprio Manila si occupa L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 5 febbraio 2022) Piccolo incidente perOre intense per. L’ex Miss Italia infatti si è infatti ferita a uned è stato necessario l’intervento di un. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto nella casa del Grande Fratello Vip 6. Come ormai ben sappiamo da mesi propriosi occupa L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

creeestina : Mia madre tutti i sabati mattina entra nella sua Manila Nazzaro era io non ne posso più - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP Manila Nazzaro sbotta: ' 'Signorini fa parlare solo Soleil Sorge'' - tivedodafuori : ' Occhio per occhio dente per dente' - Manila Nazzaro alias La lavapiatti #GFVIP #Lavapiatters - Lorenzo83497205 : #gfvip mandatela a casa.. Nazzaro si è ferita al GF Vip: interviene un medico - zazoomblog : Davide Silvestri sbotta contro Manila Nazzaro: “Ha rotto!” - #Davide #Silvestri #sbotta #contro… -