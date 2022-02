Lo schianto in autostrada è devastante e l’auto va a fuoco, donna muore carbonizzata (Di sabato 5 febbraio 2022) Un incidente dalla dinamica assurda è costato la vita ad una donna di 56 anni, che è deceduta in autostrada, precisamente sul raccordo di Trieste. Per la vittima non c’è stato niente da fare. Si trovava alla guida di un’auto, che è stata centrata in pieno da un’altra vettura. Il veicolo sul quale c’era la 56enne ha immediatamente preso fuoco e lei è quindi stata avvolta dalle fiamme ed è morta carbonizzata. Il fatto è avvenuto verso le ore 9 della mattinata di sabato 5 febbraio. Sul raccordo di Trieste la donna, che pare fosse originaria della Romania, non ha avuto alcuno scampo e vani sono stati i soccorsi dei sanitari del 118. Oltre ai medici e agli infermieri presenti con l’ambulanza, sono intervenuti sul luogo del sinistro mortale i vigili del fuoco, il personale di Autovie ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Un incidente dalla dinamica assurda è costato la vita ad unadi 56 anni, che è deceduta in, precisamente sul raccordo di Trieste. Per la vittima non c’è stato niente da fare. Si trovava alla guida di un’auto, che è stata centrata in pieno da un’altra vettura. Il veicolo sul quale c’era la 56enne ha immediatamente presoe lei è quindi stata avvolta dalle fiamme ed è morta. Il fatto è avvenuto verso le ore 9 della mattinata di sabato 5 febbraio. Sul raccordo di Trieste la, che pare fosse originaria della Romania, non ha avuto alcuno scampo e vani sono stati i soccorsi dei sanitari del 118. Oltre ai medici e agli infermieri presenti con l’ambulanza, sono intervenuti sul luogo del sinistro mortale i vigili del, il personale di Autovie ...

