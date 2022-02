Juve-verona, Tripla Sorpresa Per Allegri: Dybala Rischia (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri dovrebbe confermare la formazione vista nell'ultimo turno di campionato. In difesa Pellegrini resta il favorito su Alex Sandro: questa è la prima possibile nuova formazione. Sulla destra ballottaggio aperto tra De Sciglio e Danilo, con il brasiliano in testa. Locatelli non ci sarà, assente per squalifica. Al suo posto ci sarà Arthur, che sarà affiancato dal neo acquisto Zakaria, pronto a mettere subito ordine in mezzo al campo. Dybala, Juve in attacco in bilico Attenzione alle sorprese in attacco. Tutte le notizie sulla Juventus e non solo: Gli impegni con la sua nazionale potrebbero costringere Dybala a un'esclusione a Sorpresa dagli undici titolari di Allegri in vista della partita contro il ... Leggi su goalnews (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News Il tecnico bianconero Massimilianodovrebbe confermare la formazione vista nell'ultimo turno di campionato. In difesa Pellegrini resta il favorito su Alex Sandro: questa è la prima possibile nuova formazione. Sulla destra ballottaggio aperto tra De Sciglio e Danilo, con il brasiliano in testa. Locatelli non ci sarà, assente per squalifica. Al suo posto ci sarà Arthur, che sarà affiancato dal neo acquisto Zakaria, pronto a mettere subito ordine in mezzo al campo.in attacco in bilico Attenzione alle sorprese in attacco. Tutte le notizie sullantus e non solo: Gli impegni con la sua nazionale potrebbero costringerea un'esclusione adagli undici titolari diin vista della partita contro il ...

