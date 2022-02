Inter-Milan 1-2 | doppietta Giroud e derby rossonero

(Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilrimonta e batte l’2-1 nelvalido per la 24esima giornata della Serie A e riapre la corsa scudetto. I nerazzurri, padroni di casa, sbloccano il risultato al 38? con Perisic, a segno con una conclusione precisa dal cuore dell’area rossonera dopo un corner. Ilcambia volto nella ripresa e ribalta la sfida in 3 minuti con ladi. Il francese firma l’1-1 piombando su un tiro deviato e insaccando in scivolata al 75?. Al 78? l’attaccante si libera con uno splendido controllo di tacco e calcia di sinistro: Handanovic è lento e incerto nella parata, palla in rete e 2-1. L’non riesce a cambiare marcia nel finale, il Diavolo non soffre nonostante l’espulsione di Theo Hernandez nel recupero e ...

DIMARCO 5.5 Non entra in un buon momento dell'Inter. SANCHEZ 5.5 Non aiuta la squadra. VIDAL 5.5 Anche lui sbaglia qualcosa. INZAGHI 5.5 Aveva la gara in pugno, poi all'improvviso il Milan si è ribaltato. Dopo un primo tempo pessimo il Milan compie l'impresa nel secondo, ribalta il derby da 0-1 a 2-1 e si mette in tasca tre punti che lo rilanciano in chiave scudetto. Adesso la distanza dall'Inter è ridotta a una sola lunghezza. Merito del Milan che dopo 70 minuti difficili nel derby rimonta in tre minuti il vantaggio di Perisic nel primo tempo e sigla una vittoria importante quanto inaspettata per l'andamento della partita.