Gazzetta | Osimhen non abbocchi alle trappole | anche la maschera servirà a provocarlo

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 5 febbraio 2022) Torna, sarà titolare contro il Venezia. E la, con Maurizio Nicita, scrive che – non solo contro il Venezia, in generale, dovrà stare attentoprovocazioni. All’andata si fece espellere dopo 22 minuti per un fallo di reazione in area. Non abboccareche gli avversari più furbi gli tenderanno. Già lase realizzata nella maniera più anatomica e leggera (con una maggiore apertura sui bulbi oculari), sarà pur sempre una limitazione e dunque creerà un po’ di tensione nel giocatore. Pensare che qualcuno non diciamo domani, ma nel prossimo mese in cui sarà costretto a indossarla, non provi quantomeno a spostargli quella protezione significa vivere in un mondo di favole, che non è sicuramente quello del calcio. E allora ...