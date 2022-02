“È una caz***”. E Amadeus si arrabbia prima della finale di Sanremo: esplode davanti a tutti (Di sabato 5 febbraio 2022) Si avvicina sempre più la finale di Sanremo 2022 e finora Amadeus può essere molto soddisfatto dei risultati fin qui ottenuti. Basti pensare che la quarta serata del Festival ha ottenuto oltre 11 milioni di telespettatori e il 60% di share. Durante la conferenza stampa di vigilia dell’ultimo appuntamento, il direttore artistico è esploso di rabbia di fronte ad alcune insinuazioni che stanno uscendo fuori in queste ore. E stavolta ha deciso di non restare più in silenzio e si è quindi infuriato totalmente. Amadeus si è dunque infastidito molto per alcune critiche ricevute. Intanto, è stato svelato il significato del gesto di Arisa, che ha portato una rosa rossa sul palco. Ad aver avuto per primo la rosa rossa è stato proprio Aka7even, il quale ha appoggiato il fiore sul pianoforte. Poi si è alzato e ha consegnato la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Si avvicina sempre più ladi2022 e finorapuò essere molto soddisfatto dei risultati fin qui ottenuti. Basti pensare che la quarta serata del Festival ha ottenuto oltre 11 milioni di telespettatori e il 60% di share. Durante la conferenza stampa di vigilia dell’ultimo appuntamento, il direttore artistico è esploso di rabbia di fronte ad alcune insinuazioni che stanno uscendo fuori in queste ore. E stavolta ha deciso di non restare più in silenzio e si è quindi infuriato totalmente.si è dunque infastidito molto per alcune critiche ricevute. Intanto, è stato svelato il significato del gesto di Arisa, che ha portato una rosa rossa sul palco. Ad aver avuto per primo la rosa rossa è stato proprio Aka7even, il quale ha appoggiato il fiore sul pianoforte. Poi si è alzato e ha consegnato la ...

