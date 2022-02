Chi è Sabrina Ferilli, la conduttrice della quinta serata di Sanremo 2022 (Di sabato 5 febbraio 2022) Sabrina Ferilli, attrice, doppiatrice e conduttrice televisiva italiana, è una delle stelle del cinema italiano. Nel corso della sua carriera si è divisa tra cinema, teatro e televisione e ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui sei Nastri d’argento, un Globo d’oro, sei Ciak d’oro e quattro candidature al David di Donatello. Nel 2013 è stata una degli interpreti principali del film “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino, vincitore del Premio Oscar al miglior film in lingua straniera. Questa sera sarà la co-condutrice della quinta puntata del 72° Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus. Sabrina Ferilli è nata a Roma il 28 giugno 1964. Romana doc, l’attrice cresciuta a Fiano Romano, in provincia di Roma. Ha frequentato il liceo ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 5 febbraio 2022), attrice, doppiatrice etelevisiva italiana, è una delle stelle del cinema italiano. Nel corsosua carriera si è divisa tra cinema, teatro e televisione e ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui sei Nastri d’argento, un Globo d’oro, sei Ciak d’oro e quattro candidature al David di Donatello. Nel 2013 è stata una degli interpreti principali del film “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino, vincitore del Premio Oscar al miglior film in lingua straniera. Questa sera sarà la co-condutricepuntata del 72° Festival di, al fianco di Amadeus.è nata a Roma il 28 giugno 1964. Romana doc, l’attrice cresciuta a Fiano Romano, in provincia di Roma. Ha frequentato il liceo ...

