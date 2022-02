Boston Dynamics fornisce il suo robot Stretch alla DHL per scaricare e caricare camion in autonomia

(Di sabato 5 febbraio 2022) La DHL, una delle compagnie di spedizione più famose al mondo, ha deciso di automatizzarsi ancor di più di quanto non lo sia già, acquistando deisuper intelligenti.DHL, 30/1/2022 – Computermagazine.itDel resto, da quando è scoppiata la pandemia di covid, dal febbraio 2020 ad oggi, gli acquisti online sono divenuti sempre più frequenti, e di conseguenza le grandi aziende di spedizione come appunto la DHL, hanno visto aumentare notevolmente il proprio carico di lavoro. E così che il settore è stato aiutato notevolmente damoderni, e in tale settore si inseriscono le “diavolerie” della, una delle aziende leader di questo mercato notevolmente redditizio soprattutto per quanto riguarda la logistica. DHL ACQUISTA UN PARCO DIDI ...

Un cane robot di Ghost Robotics PRODOTTI DA GHOST ROBOTICS I robot sono prodotti da Ghost Robotics , azienda concorrente dell'ancor più nota, che ha stretto accordi per la fornitura ...... General, OneWeb and Iridium. 'Suzi's 25 years of experience in wireless technologies will ...Fiscal Year 2021 Conference Call and Webcast Business Wire Business Wire - 3 Febbraio 2022- ...Un passo che di recente DHL sembra aver compiuto con l’acquisto massiccio di robot della Boston Dynamics, azienda leader nell’ingegnerizzazione e costruzione di robot all’avanguardia come il famoso ...DHL ha acquistato i robot Stretch della Boston Dynamics per le proprie catene della logistica: robotica per sostituire l'uomo su task ripetitivi.