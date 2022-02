“Avete visto? Pazzesca”. Sanremo, Noemi scende dalla scalinata dell’Ariston e tutti lo notano (Di sabato 5 febbraio 2022) Sanremo 2022, Noemi bellissima. Nessun dubbio sulla cantante che ormai da diverso tempo sfoggia un fisico curatissimo e tonico. Il cambiamento sotto gli occhi di tutti è sorprendente e i 40 anni per Noemi sono una vera e propria rinascita. Meno 15 chili in maniera sana e naturale, la cantante parla di come è riuscita a rimettersi in forma. Omaggio ad Anna Oxa con l’abito in stile total black firmato Alberta Ferretti. L’abito aperto sul davanti fin sotto l’ombelico ha senza alcun dubbio lasciato risaltare le forme armoniose di Noemi, creando un sensuale gioco di geometrismi tesi a valorizzare il ventre piatto e la sinuosità dei fianchi. Serata dopo serata il pubblico di fan ha avuto modo di vedere Noemi primeggiare sul palcoscenico dell’Ariston sotto le luci ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 5 febbraio 2022)2022,bellissima. Nessun dubbio sulla cantante che ormai da diverso tempo sfoggia un fisico curatissimo e tonico. Il cambiamento sotto gli occhi diè sorprendente e i 40 anni persono una vera e propria rinascita. Meno 15 chili in maniera sana e naturale, la cantante parla di come è riuscita a rimettersi in forma. Omaggio ad Anna Oxa con l’abito in stile total black firmato Alberta Ferretti. L’abito aperto sul davanti fin sotto l’ombelico ha senza alcun dubbio lasciato risaltare le forme armoniose di, creando un sensuale gioco di geometrismi tesi a valorizzare il ventre piatto e la sinuosità dei fianchi. Serata dopo serata il pubblico di fan ha avuto modo di vedereprimeggiare sul palcoscenicosotto le luci ...

