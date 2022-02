Week end 5-6 febbraio a Firenze e in Toscana: Cherubini al Maggio, «Jungle Book» di Bob Wilson alla Pergola, eventi, mostre (Di venerdì 4 febbraio 2022) La seconda e penultima recita de «Lo sposo di tre, e marito di nessuna», mai rappresentata prima a Firenze, al nuovo Auditorium; Dantone e l'Accademia Bizantina per gli Amici della Musica, Manca solo Mozart al Teatro di Cestello, l'ORT in versione circense al Teatro Verdi, Servo di scena al Teatro Manzoni di Pistoia, la Sagra delle frittelle a San Donato in Collina L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 4 febbraio 2022) La seconda e penultima recita de «Lo sposo di tre, e marito di nessuna», mai rappresentata prima a, al nuovo Auditorium; Dantone e l'Accademia Bizantina per gli Amici della Musica, Manca solo Mozart al Teatro di Cestello, l'ORT in versione circense al Teatro Verdi, Servo di scena al Teatro Manzoni di Pistoia, la Sagra delle frittelle a San Donato in Collina L'articolo proviene daPost.

