Un gioco di poltrone fa perdere la speranza ai libici, si allontanano le elezioni e si avvicina l'ipotesi di un nuovo conflitto a Tripoli (Di venerdì 4 febbraio 2022) Aumentano gli interrogativi sulle sorti del Governo libico di Unità Nazionale (GNU) di Abdel Hamid Al-Dabeibah dopo che la Camera dei Rappresentanti (HoR) ha annunciato per lunedì 7 e martedì 8 febbraio una sessione dedicata all'audizione dei candidati e all'elezione di un nuovo Primo Ministro. Sebbene le trattative tra il capo del Parlamento libico, Aguila Saleh, e l'attuale Primo Ministro stanno proseguendo in quello che sembra essere un gioco-forza per ottenere posizioni di leadership in un rimpasto di governo, la possibilità di una nuova fase di transizione sembra essere ancora più probabile. Tra coloro che hanno già presentato i propri fascicoli alla Camera spicca il nome dell'ex ministro dell'Interno, Fathi Bashagha, soprattutto dopo la sua recente visita a Bengasi. L'ex ministro gode di un buon sostegno in Libia e all'estero, sebbene il suo ...

