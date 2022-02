Spacciavano sotto gli occhi delle telecamere | nei guai tre pusher

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –cocaina e droghe leggere in pieno centro a Vairano Patenora (Ce), pensando di non essere notati, ed invece i carabinieri avevano piazzatoper osservarne tutti i movimenti. Tre gli indagati, tra cui un minore che si occupava di consegnare la droga recandosi in bici dagli acquirenti, che non è stato raggiunto da alcuna misura cautelare; per gli altri due ragazzi coinvolti invece, entrambi maggiorenni, la Procura di Santa Maria Capua Vetere che ha coordinato le indagini, ha chiesto e ottenuto dal Gip l’emissione di un’ordinanza agli arresti domiciliari e di un divieto di dimora. Era da tempo che i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Capua tenevano d’o i tre, e tramite le...