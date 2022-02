Sanremo, Effetto Drusilla Foer: record di ascolti anche alla terza serata (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il festival di Sanremo va benissimo e i dati di ascolto lo dimostrano. E poi c'è stato l'Effetto Drusilla Foer che ha letteralmente suscitato un'ondata di entusiasmo. Amadeus prosegue la serie ... Leggi su globalist (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il festival diva benissimo e i dati di ascolto lo dimostrano. E poi c'è stato l'che ha letteralmente suscitato un'ondata di entusiasmo. Amadeus prosegue la serie ...

Advertising

telodogratis : Sanremo 2022: anche la terza serata fa scintille, effetto Drusilla? - cristianaallie1 : Questo Sanremo è compatto, sarà l'effetto pandemia che ci ha uniti come pubblico? #Sanremo2022 #compattezza #trasversale - AleStonata : RT @GiusCandela: SALTA DEDICATO E LE QUOTAZIONI DI SERENA AUTIERI SONO IN CALO EFFETTO FIGLIUOLO? IN SALA STAMPA C'E' ANCHE RADIO ESERCITO… - GiusCandela : SALTA DEDICATO E LE QUOTAZIONI DI SERENA AUTIERI SONO IN CALO EFFETTO FIGLIUOLO? IN SALA STAMPA C'E' ANCHE RADIO ES… - Luciluc54 : Sanremo dieci punti più scorso anno ..effetto Drusilla si è mangiata il palco #tzvip -