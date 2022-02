Quarta dose vaccino covid, Ema frena: booster ravvicinati potrebbero ridurre il livello di anticorpi (Di venerdì 4 febbraio 2022) Quarta dose di vaccino, serve o no contro la variante Omicron? L’Agenzia europea del farmaco Ema mette in guardia sui booster, somministrati a intervalli molto brevi: potrebbero avere l’effetto contrario rispetto a quello desiderato e ridurre il livello di anticorpi, invece, che aumentarli. L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 4 febbraio 2022)di, serve o no contro la variante Omicron? L’Agenzia europea del farmaco Ema mette in guardia sui, somministrati a intervalli molto brevi:avere l’effetto contrario rispetto a quello desiderato eildi, invece, che aumentarli. L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

