(Di venerdì 4 febbraio 2022) IlECM per l'Educazione Continua in Medicina non, bisogna riformarlo, farne uno strumento efficace che garantisca un aggiornamento reale e mirato dei medici e quindi le migliori cure ...

Affaritaliani : Piovella (Soi): sistema ECM non funziona, è tempo di cambiare -

Il Sole 24 ORE

Ne è convinto il presidente della Società Oftalmologica Italiana, Matteo, che chiede alla ... Per il presidente dellaè tempo di operare un cambiamento del sistema ECM, coinvolgendo in ...Siamo grati - ha dichiarato Antonio Mocellin, Vicepresidente Vicario, a Matteoper il suo valore umano e professionale e per gli sforzi straordinari compiuti a favore della comunità ...Ne è convinto il presidente della Società Oftalmologica Italiana, Matteo Piovella, che chiede alla ... posto in Europa".Per il presidente della SOI è tempo di operare un cambiamento del sistema ...