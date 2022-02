Napoli | Zielinski | Crediamo ancora nello scudetto

Advertising

Mediagol : Napoli, Zielinski: “Spalletti è un maestro. Inter? Ora testa al Venezia. Scudetto…” - VesuvioLive : Zielinski: “I nostri i migliori tifosi d’Italia. La cazzimma? L’ho sempre avuta” - news24_inter : Il centrocampista sullo scudetto #inter - NapoliCalciogol : Napoli, Zielinski suona la carica: 'Crediamo allo scudetto' - Fprime86 : RT @CorSport: #Zielinski: 'Crediamo allo scudetto. #Napoli ha il pubblico più bello' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Zielinski

Il protagonista della consueta chiacchierata settimanale di un giocatore delai microfoni di Radio Kiss Kiss è stato Piotr, che si è aperto a tutto tondo, non nascondendo la propria soddisfazione sul piano personale per la stagione disputata finora. Trappola ...Commenta per primo Piotrè stato intervistato da Radio Kiss Kissdove ha parlato della sua stagione e quella del, sopratutto in vista della prossima partita contro il Venezia che precedere il big ...Czeslaw Michniewicz, ct della Polonia, ha incontrato Piotr Zielinski a Napoli, i due hanno parlato di tattica in vista degli spareggi mondiali contro la Russia di marzo. Ecco lo scatto social: Wczoraj ...lo ha detto Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.