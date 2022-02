Monica Vitti, aperta la camera ardente in Campidoglio (Di venerdì 4 febbraio 2022) . Ad accogliere il feretro il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri Il feretro di Monica Vitti è giunto puntuale in Campidoglio questa mattina, venerdì 4 febbraio. La camera ardente è stata aperta alle 10:00 e ad accogliere la salma dell’attrice è stato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che prima dell’arrivo si è intrattenuto con il marito dell’attrice Roberto Russo. Tra i primi a giungere nella Sala della Protomoteca è stato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha dichiarato: “Era una di noi, adesso si avverte la sua assenza, era un pezzetto di ciò che siamo stati fino a oggi. C’è tanta tristezza, era una donna che, con i suoi sorrisi e la sua bravura, era presente comunque, anche se era fuori dalle scene da tanto tempo. Adesso sapere che non c’è più è davvero ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) . Ad accogliere il feretro il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri Il feretro diè giunto puntuale inquesta mattina, venerdì 4 febbraio. Laè stataalle 10:00 e ad accogliere la salma dell’attrice è stato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che prima dell’arrivo si è intrattenuto con il marito dell’attrice Roberto Russo. Tra i primi a giungere nella Sala della Protomoteca è stato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha dichiarato: “Era una di noi, adesso si avverte la sua assenza, era un pezzetto di ciò che siamo stati fino a oggi. C’è tanta tristezza, era una donna che, con i suoi sorrisi e la sua bravura, era presente comunque, anche se era fuori dalle scene da tanto tempo. Adesso sapere che non c’è più è davvero ...

