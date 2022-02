Milan, Ibrahimovic è in dubbio anche per la gara di Coppa Italia (Di venerdì 4 febbraio 2022) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, secondo il Corriere della Sera è anche a rischio per la gara di Coppa Italia contro la Lazio Leggi su pianetamilan (Di venerdì 4 febbraio 2022) Zlatan, attaccante del, secondo il Corriere della Sera èa rischio per ladicontro la Lazio

Advertising

AntoVitiello : Riscaldamento e prima parte di allenamento in gruppo per #Tomori, poi personalizzato con corsa e pallone. Important… - capuanogio : L'infiammazione al tendine d'Achille non passa, il derby di #Ibrahimovic è appeso a un filo. Lo svedese non miglior… - Gazzetta_it : Ibrahimovic si allunga la vita: avanti col Milan verso il Mondiale - pappataccio : RT @Rossonerosemper: Vi ricordo che domani al Milan mancheranno Kjaer, Ibrahimovic e Rebic con Tomori a mezzo servizio. Per molto meno lo s… - MilanLiveIT : Un messaggio, come al solito, da interpretare -