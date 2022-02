LIVE Slittino, Prove Pechino 2022 in DIRETTA: Wolfgang Kindl comanda davanti a Dominik Fischnaller, nono Leon Felderer, non parte Kevin Fischnaller (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.13 Gints Berzins chiude in 58?307 portandosi in dodicesima posizione. 03.12 58?137 per Arturs Darznieks (decimo). 03.10 Ora il terzetto lettone, Darznieks, Berzins, Aparjods, che chiuderà questa quinta prova di training. 03.09 Johannes Ludwig chiude in 57?814 rallentando nella parte finale ed è quarto. 03.07 Felix Loch ferma il cronometro a 57?924 (2?541 in partenza) e si porta in quarta piazza. 03.05 58?076 fatto segnare da Lagenham che vale la sesta posizione, scala in settima l’azzurro Leon Felderer. 03.03 1’02?237 per Tucker West, ora tocca ai tedeschi, nell’ordine: Max Lagenham, Felix Loch e Johannes Ludwig. 03.01 58?382 per Samuel Gustafson (nono). 02.59 Chris Mazdzer fa segnare un 58?349 che lo porta in ottava ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.13 Gints Berzins chiude in 58?307 portandosi in dodicesima posizione. 03.12 58?137 per Arturs Darznieks (decimo). 03.10 Ora il terzetto lettone, Darznieks, Berzins, Aparjods, che chiuderà questa quinta prova di training. 03.09 Johannes Ludwig chiude in 57?814 rallentando nellafinale ed è quarto. 03.07 Felix Loch ferma il cronometro a 57?924 (2?541 innza) e si porta in quarta piazza. 03.05 58?076 fatto segnare da Lagenham che vale la sesta posizione, scala in settima l’azzurro. 03.03 1’02?237 per Tucker West, ora tocca ai tedeschi, nell’ordine: Max Lagenham, Felix Loch e Johannes Ludwig. 03.01 58?382 per Samuel Gustafson (). 02.59 Chris Mazdzer fa segnare un 58?349 che lo porta in ottava ...

