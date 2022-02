La (non) blasfemia di Drusilla, il battesimo di Lauro e il Festival dissacrante (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Decalogo e il Festival di Sanremo? «C’entra come il culo con le Quarant’ore», esclamerebbero di primo acchito nella città di Dante. Il noto detto fiorentino che – equivalente del più diffuso ed educato «come i cavoli a merenda», farebbe gridare non pochi tunicati alla bestemmia – appare tanto azzeccato quanto nel caso della 72° edizione della kermesse canora. La quale – e non si è ancora arrivati alla quarta serata – vede proprio l’argomento blasfemia tenere costantemente banco tra le diverse polemiche in essere. Ed è così che, pur nella loro completa estraneità, Sanremo 2022 e le tavole mosaiche sono finite di fatto per essere associate attraverso l’invocata violazione del secondo dei dieci comandamenti: «Non nominare il nome di Dio invano». Se n’è avuta ieri l’ultima riprova, benché più contenuta, quando alla nobildonna toscana ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Decalogo e ildi Sanremo? «C’entra come il culo con le Quarant’ore», esclamerebbero di primo acchito nella città di Dante. Il noto detto fiorentino che – equivalente del più diffuso ed educato «come i cavoli a merenda», farebbe gridare non pochi tunicati alla bestemmia – appare tanto azzeccato quanto nel caso della 72° edizione della kermesse canora. La quale – e non si è ancora arrivati alla quarta serata – vede proprio l’argomentotenere costantemente banco tra le diverse polemiche in essere. Ed è così che, pur nella loro completa estraneità, Sanremo 2022 e le tavole mosaiche sono finite di fatto per essere associate attraverso l’invocata violazione del secondo dei dieci comandamenti: «Non nominare il nome di Dio invano». Se n’è avuta ieri l’ultima riprova, benché più contenuta, quando alla nobildonna toscana ...

