Juventus | la rivoluzione estiva di Cherubini | i nomi in lista

(Di venerdì 4 febbraio 2022), il piano per l’estate: tutti isul taccuino di, pronto a rivoluzionare la rosa dei bianconeri Laè pronta allaper ringiovanire la rosa e continuare il cambiamento iniziato da questa stagione e che si è visto anche a gennaio.ha unadiben fornita e ne ha per tutti i reparti. Oltre a Zaniolo, le idee per l’attacco è quella di Raspadori. In difesa potrebbe salutare De Ligt e si potrebbe puntare Bremer e Cambiaso per la fascia. Ospina o Sirigu per il ruolo di vice Szczesny. A riferirlo Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Anche lì, a Londra, come ha fatto alla, sta progettando unatecnica per riportare gli Spurs al massimo della competitivtà. "Se parliamo di ricostruzione, dobbiamo ripensare a sei ...E' stata una mini, ma nonostante ciò i risultati ottenuti sono addirittura migliori ... Credo che alla fine verrà fuori una gara come Milan -ovvero abbastanza bloccata e nervosa. ...Paratici ha le idee chiare su che tipo di Tottenham vuole costruire per Conte. Anche lì, a Londra, come ha fatto alla Juventus, sta progettando una rivoluzione tecnica per riportare gli Spurs al ...E' stata una mini rivoluzione, ma nonostante ciò i risultati ottenuti ... Credo che alla fine verrà fuori una gara come Milan-Juventus ovvero abbastanza bloccata e nervosa. Magari finirà allo stesso ...