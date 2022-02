Inter, Zhang ad Appiano Gentile per caricare la squadra verso il debry (Di venerdì 4 febbraio 2022) In vista del derby di domani, il presidente nerazzurro Steven Zhagn passerà la serata con giocatori e staff Steven Zhang non abbandona l’Inter nel momento più importante. Il presidente nerazzurro, come raccolto dalla redazione di Internews24, ha deciso di trascorrere la vigilia del derby con la squadra e la dirigenza al completo, raggiungendo Appiano Gentile in serata. Una cena per mostrare vicinanza a tutto lo staff, a poche ora dalla sfida cruciale con il Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) In vista del derby di domani, il presidente nerazzurro Steven Zhagn passerà la serata con giocatori e staff Stevennon abbandona l’nel momento più importante. Il presidente nerazzurro, come raccolto dalla redazione dinews24, ha deciso di trascorrere la vigilia del derby con lae la dirigenza al completo, raggiungendoin serata. Una cena per mostrare vicinanza a tutto lo staff, a poche ora dalla sfida cruciale con il Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24.

