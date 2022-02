Il primo effetto del Mattarella Bis: smottamento al centro in Parlamento, Renzi e Toti si fondono (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il primo effetto del Mattarella bis in Parlamento è uno smottamento al centro: secondo una indiscrezione dell'agenzia Agi, Matteo Renzi e Giovanni Toti hanno già fissato la road map che porterà alla Federazione tra i rispettivi soggetti politici, con tanto di nome: Italia al centro. Il processo politico, naturalmente, dovrà essere ratificato dagli organismi di Italia Viva e Coraggio Italia, che si riuniranno entrambi entro la fine del mese, ma la strada è stata indicata e difficilmente ci saranno intoppi. A partire dalla federazione dei rispettivi gruppi parlamentari o dal "patto di consultazione", che dovrebbe preludere alla unificazione delle sigle. Un evento che non avrà un peso trascurabile su questo ultimo scorcio di legislatura, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ildelbis inè unoal: secondo una indiscrezione dell'agenzia Agi, Matteoe Giovannihanno già fissato la road map che porterà alla Federazione tra i rispettivi soggetti politici, con tanto di nome: Italia al. Il processo politico, naturalmente, dovrà essere ratificato dagli organismi di Italia Viva e Coraggio Italia, che si riuniranno entrambi entro la fine del mese, ma la strada è stata indicata e difficilmente ci saranno intoppi. A partire dalla federazione dei rispettivi gruppi parlamentari o dal "patto di consultazione", che dovrebbe preludere alla unificazione delle sigle. Un evento che non avrà un peso trascurabile su questo ultimo scorcio di legislatura, ...

