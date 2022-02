Governo | p Chigi | incontro Draghi-Conte | focus su agenda esecutivo**

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio, Mario, ha incontrato questa mattina a Palazzoil Presidente del M5S, Giuseppe. Nel corso del colloquio sono stati affrontati temi legati alla situazione economica e internazionale e, più in generale, all'di Governo. Si legge in una nota di palazzo

...Draghi la nostra massima compattezza per sostenere e rilanciare l'azione die' quello di cui il Paese ha bisogno". Cosi' il leader del M5S Giuseppe Conte dopo aver incontrato a Palazzo...... siamo qui a ribadire la nostra massima compattezza per rilanciare azione di", ha affermato il leader dei Cinque Stelle, lasciando Palazzo. "Ho trovato Draghi assolutamente consapevole ...(Agenzia Vista) Roma, 4 febbraio Le prime dichiarazione del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte dopo l'incontro con il presidente del Consiglio Mario Draghi a Palazzo Chigi.A nome del M5S ho ribadito al premier Draghi la nostra massima compattezza per sostenere e rilanciare l'azione di Governo e' quello di cui il Paese ha bisogno". Cosi' il leader del M5S Giuseppe Conte ...