Fase diversa Bollettino | i contagi a picco Tutto stravolto | l' inspiegabile dato sui morti | cosa sta succedendo

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Continua a migliorare la situazione epidemiologica dell'Itala, segno che siamo davvero indiscendente, dopo aver dovuto fare i conti con una quarta ondata particolarmente violenta e sospinta dalla variante Omicron. Sebbene ildei decessi resti molto alto in relazione agli altri indicatori della pandemia, il quadro generale va visto con un certo ottimismo. Ildi oggi, venerdì 4 febbraio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 99.522ati, 210.353 guariti e 433a fronte di 884.893 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato all'11,2% (-1,1 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione sta lentamente ma costantemente scendendo: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -324 (19.000 posti letto ...