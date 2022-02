Fantasanremo: dopo la terza serata, Emma scavalca tutti… in modo inaspettato (Di venerdì 4 febbraio 2022) Alla fine della terza serata del Festival, sono uscite le classifiche aggiornate di Fantasanremo, e Emma è in testa a tutti. Ciò che l’ha fatta schizzare su al primo posto, però, non è successo all’Ariston. Fantasanremo: Emma scavalca tutti e dà punti bonus C’è una voce, tra i punti bonus del regolamento di Fantasanremo, che era tanto improbabile da sembrare che fosse stata scritta solo per scherzo. La voce è “Inseguimento dai Carabinieri”, e vale 50 punti. Emma, dopo la serata di ieri, è stata rincorsa da un’auto dei Carabinieri e in un video fatto con il suo telefono, e postato sui social, documenta l’evento, appellandosi a Fantasanremo. “Sono fottuta” ha detto nel video, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Alla fine delladel Festival, sono uscite le classifiche aggiornate di, eè in testa a tutti. Ciò che l’ha fatta schizzare su al primo posto, però, non è successo all’Ariston.tutti e dà punti bonus C’è una voce, tra i punti bonus del regolamento di, che era tanto improbabile da sembrare che fosse stata scritta solo per scherzo. La voce è “Inseguimento dai Carabinieri”, e vale 50 punti.ladi ieri, è stata rincorsa da un’auto dei Carabinieri e in un video fatto con il suo telefono, e postato sui social, documenta l’evento, appellandosi a. “Sono fottuta” ha detto nel video, ...

