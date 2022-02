Elisa in bianco come 21 anni fa a Sanremo: il look etereo conquista l’Ariston (Di venerdì 4 febbraio 2022) Esattamente 21 anni fa Elisa arrivava sul palco dell’Ariston vestita di bianco e con un brano che l’avrebbe condotta alla vittoria. Sulle note di Luce, iniziava a farsi largo nel panorama musicale italiano con una voce di cui oggi sarebbe impossibile fare a meno. Ed è proprio in onore di quella Elisa, così giovane e con il cuore in pezzi, che la Elisa di oggi arriva alla 72esima edizione di Sanremo, nuovamente vestita di bianco per cantare O forse sei tu. Scende le scale con grazia ed eleganza, avvolta in una nuvola bianca ed un grande sorriso sulle labbra. Per la sua prima esibizione a Sanremo 2022, Elisa sfoggia un abito disegnato per lei da maison Valentino. Elisa vestita di nuovo di ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 4 febbraio 2022) Esattamente 21faarrivava sul palco delvestita die con un brano che l’avrebbe condotta alla vittoria. Sulle note di Luce, iniziava a farsi largo nel panorama musicale italiano con una voce di cui oggi sarebbe impossibile fare a meno. Ed è proprio in onore di quella, così giovane e con il cuore in pezzi, che ladi oggi arriva alla 72esima edizione di, nuovamente vestita diper cantare O forse sei tu. Scende le scale con grazia ed eleganza, avvolta in una nuvola bianca ed un grande sorriso sulle labbra. Per la sua prima esibizione a2022,sfoggia un abito disegnato per lei da maison Valentino.vestita di nuovo di ...

Advertising

zazoomblog : Elisa in bianco come 21 anni fa a Sanremo: il look etereo conquista l’Ariston - #Elisa #bianco #Sanremo: #etereo - hznll28 : RT @delvcabishop: Elisa vestita sempre di bianco perché è consapevole di essere un angelo caduto sulla terra #Sanremo2022 - ugualeate : RT @amaricord: Elisa vestita di bianco come ventuno anni fa #Sanremo2022 - hznll28 : RT @amaricord: Elisa vestita di bianco come ventuno anni fa #Sanremo2022 - stexpatrick : RT @delvcabishop: Elisa vestita sempre di bianco perché è consapevole di essere un angelo caduto sulla terra #Sanremo2022 -