Covid | prosegue calo dell' Rt | 0 | 93 Giù anche l' incidenza | 1362

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Nel periodo 12 gennaio - 25 gennaio 2022 l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici in Italia è stato pari a 0,93 (range 0,9 - 0,98), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (era allo 0,97) e ...

A Striscia la Notizia , nei giorni caldissimi del Festival di Sanremo,la saga di Flaviano , il quinto fantomatico componente dei Maneskin e che la band avrebbe ...trovato positivo al). "...Nel periodo 12 gennaio - 25 gennaio 2022 l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici in Italia è stato pari a 0,93 (range 0,9 - 0,98), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (era allo 0,97) e ...Da qualche giorno in Emilia-Romagna i contagi da Covid-19 frenano e anche sul fronte dei ricoveri ... in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, ha deciso di proseguire sulla strada degli Open ...Attualmente, il test di riferimento per accertare il Covid-19 è il tampone molecolare basato sulla ... persone che potrebbero essere a rischio per condizioni pregresse – prosegue Marabini –. Il ...