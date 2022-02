Convocati Fiorentina per la Lazio: prima volta per Cabral, tre rientri (Di venerdì 4 febbraio 2022) nella partita contro i biancocelesti Vincenzo Italiano ha diramato l’elenco dei Convocati per Fiorentina-Lazio. prima chiamata per Arthur Cabral. Convocati ?I Viola per #FiorentinaLazio ??Powered by #TomketTires#ForzaViola ? #FiorentinaLazio pic.twitter.com/5fKOUgBduh— ACF Fiorentina (@acfFiorentina) February 4, 2022 Ci sono anche i giocatori tornati dagli impegni con le nazionali tra cui Nico Gonazlez e Torreira guarito dal Coronavirus. Torna anche Amrabat dopo la Coppa d’Africa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) nella partita contro i biancocelesti Vincenzo Italiano ha diramato l’elenco deiperchiamata per Arthur?I Viola per #??Powered by #TomketTires#ForzaViola ? #pic.twitter.com/5fKOUgBduh— ACF(@acf) February 4, 2022 Ci sono anche i giocatori tornati dagli impegni con le nazionali tra cui Nico Gonazlez e Torreira guarito dal Coronavirus. Torna anche Amrabat dopo la Coppa d’Africa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

